Idee e imprese: il binomio possibile per dare un nuovo futuro ai giovani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Come funziona la formazione e la diffusione della cultura dell’autoimprenditorialità? In che modo è possibile avere una valutazione delle proprie idee e attitudini personali? Quali sono i passaggi e le azioni, ma anche le #opportunità offerte dal territorio bolognese per passare da una semplice #idea alla realizzazione di un’impresa? Ne parleremo martedì 13 marzo 2018 dalle 16:30 alle 19:00 con Giorgia Cossovel di Aster per Area S3 nei territori di Bologna, e Davide Gubellini, consulente Acli Provinciali Di Bologna. Inoltre durante questo incontro verrà presentato l'attivazione del nuovo Sportello Autoimprenditorialità L'ingresso è gratuito. Per partecipare è richiesta l' iscrizione inviando una mail a informagiovani@comune.bologna.it specificando l'incontro di interesse.

Aster - Area S3 è la società consortile dell'Emilia-Romagna per l'innovazione e il trasferimento tecnologico al servizio delle imprese, delle università e del territorio. Acli Provinciali Di Bologna - Associazioni cristiane lavoratori italiani, sono un’associazione di laici cristiani che, attraverso una rete di circoli, servizi, imprese, progetti ed associazioni specifiche, contribuisce da 70 anni a tessere i legami della società, favorendo forme di partecipazione e di democrazia.

INFO e ISCRIZIONI L'ingresso è gratuito. Per partecipare iscriversi inviando una mail a informagiovani@comune.bologna.it specificando l'incontro di interesse. Tel | 051-2194359

"Talenti in Gioco" è un ciclo di incontri e laboratori organizzato dall'#InformagiovaniMultitasking del Comune di Bologna Iperbole Rete Civica in coprogettazione con SocialLab e SALTinBANCO associazioni di promozione sociale e culturale.

CALENDARIO COMPLETO http://flashgiovani.it/talenti-in-gioco-2018 L'obiettivo è favorire lo sviluppo di idee, l'apprendimento di strumenti e conoscenze per migliorare le proprie competenze e attitudini a livello personale e professionale, con lo scopo di promuovere l'accesso alle future attività lavorative, l'uso consapevole degli strumenti digitali e la partecipazione attiva alle politiche pubbliche e alle opportunità della città.