Corso gratuito da 800 ore: “tecnico amministrativo commerciale”

La presentazione del corso della durata di 800 ore, di cui 320 di stage, organizzato da Iscom E.R. si terrà mercoledì 23 ottobre alle ore 15:00, in Via Tiarini, 22 – Bologna. La presentazione è l’occasione per informare i potenziali partecipanti sulle finalità e modalità operative del corso, incontrare lo staff di progetto, docenti e aziende partner. Le iscrizioni al corso sono aperte sul sito www.iscomer.it La globalizzazione, internet e il digitale hanno cambiato il contesto competitivo del commercio al dettaglio offrendo ai negozianti finora abituati alla sola presenza “fisica” molte opportunità di crescita: sono molti gli strumenti che hanno trasformato l’esperienza di shopping tradizionale e richiedono di un approccio flessibile da parte degli imprenditori. Si parla dell’era phygital, cioè l’integrazione tra fisico e digitale. I consumatori di oggi hanno pretese diverse dal passato: vogliono poter acquistare on-line (e magari ritirare in negozio), verificare la disponibilità di un prodotto prima di recarsi in uno store, utilizzando il proprio smartphone all’interno dei punti vendita. E dunque richiesto un mix tra presenza online e offline o, meglio, la capacità di sfruttare i molteplici canali di contatto che oggi le aziende hanno con i loro clienti, valorizzando un servizio di qualità, personalizzato e dedicato in ogni fase dell’acquisto, che faccia crescere la relazione diretta tra il cliente e l’impresa, costruita e rafforzata utilizzando sia il canale fisico, sia il canale digitale. Il corso forma quindi un manager in grado di operare in tale contesto, dedicato in particolare alla gestione di negozi del mondo del retail, con competenze di coordinamento di risorse umane, monitoraggio economico-finanziario, logistica, visual merchandising e vendita in un contesto sempre più digitalizzato. Il “TECNICO AMMINISTRATIVO COMMERCIALE” è uno STORE & RETAIL MANAGER, un tecnico amministrativo in grado di costruire ed implementare un sistema di contabilità generale ed analitica, collaborando all’implementazione di un sistema di controllo di gestione, che integri gli aspetti economico-finanziari con gli indicatori di efficacia ed efficienza di prodotto e di processo. La specializzazione in “store & retail management” rende la figura formata capace di operare nella gestione di negozi del mondo del Commercio, integrando le competenze tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria con competenze di coordinamento di risorse umane, logistica, visual merchandising e vendita, web comunication.