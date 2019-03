Raccontare il territorio con l’audiovisivo: al via corso gratuito

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Dopo il successo dell’edizione 2018, torna il corso di formazione gratuito legato al festival ‘Mente Locale – Visioni sul territorio’: ventidue giornate in aula con professionisti dell’audiovisivo e della promozione del territorio e 120 ore di ‘project work’ per realizzare un prodotto audiovisivo per il racconto del territorio. Un percorso completo, che prepara professionalità capaci di passare dall’ideazione alla realizzazione alla promozione. Il corso, collegato al primo festival italiano di racconto del territorio attraverso l’audiovisivo, Mente Locale – Visioni sul territorio, che giunge quest’anno alla sesta edizione, si svolgerà tra aprile e ottobre 2019, con una pausa estiva, articolandosi su due giornate settimanali. La scadenza per le iscrizioni è il 30 marzo 2019. Le lezioni si terranno a Bologna con study visit nelle province di Modena e Bologna e i video dei partecipanti saranno presentati in anteprima a novembre, durante l’edizione 2019 del festival ‘Mente Locale – Visioni sul territorio’. Tra i docenti del corso, oltre al team interdisciplinare di Carta Bianca, organizzatore del festival, Silvestro Serra del Touring Club Italiano, i registi Alessandro Scillitani ed Elisa Mereghetti, rappresentanti delle case di produzione Bo Film, Sonne Film, Kiné, PopCult, e per gli aspetti tecnici il montatore Leonardo Alberto Moschetta di FreeU, con il socio Alessandro Paci per la color correction; il direttore della fotografia Andrea Dalpian e il musicista, fonico di presa diretta e sound editor Riccardo Nanni. Il corso è promosso da Touring Club Italiano, dal Segretariato regionale MiBAC Emilia-Romagna, dall’Associazione Der - Documentaristi Emilia-Romagna e dai territori del festival, i Comuni di Vignola (MO) e Valsamoggia (BO). I migliori tra i video realizzati dai partecipanti saranno messi in onda da TRC, canale televisivo leader in Emilia-Romagna, promotore del corso e partner del festival. Il corso è finanziato da Regione Emilia-Romagna e dal Fondo Sociale Europeo ed è riservato a persone residenti in Emilia-Romagna e interessate ad intraprendere un percorso di film-making in maniera professionale, con attenzione allo sviluppo del soggetto, alle tecniche di ripresa e postproduzione e agli aspetti produttivi e promozionali. E’ realizzato da Demetra Formazione in collaborazione con Carta Bianca e il festival Mente Locale – Visioni sul territorio, con la collaborazione di numerose case di produzione emiliano-romagnole e del Touring Club Italiano. Modulo per iscrizioni: https://www.demetraformazione.it/corso/il-prodotto-audiovisivo-per-il-racconto-del-territorio/