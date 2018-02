Talenti in gioco 1° incontro | l'importanza delle lingue e delle opportunità di lavoro all'estero

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Quali sono le numerose opportunità di mobilità giovanile in Europa e nel mondo? Cosa sono gli scambi interculturali e il servizio di volontariato europeo? Come possono partecipare i giovani desiderosi di vivere l'Europa? Ne parleremo giovedì 15 febbraio 2018 dalle 16:30 alle 18:30 con Stefano Campanari, responsabile di Scambi Europei e Arianna Galli, Presidente di AEGEE - Bologna. Inoltre durante questo incontro verrà presentato il nuovo ciclo di tandem linguistici e l'attivazione del nuovo sportello di Scambi Europei presso l'Informagiovani del Comune di Bologna. L'ingresso è gratuito. Per partecipare è consigliabile iscriversi inviando una mail a informagiovani@comune.bologna.it.

MERCOLEDÌ 7 MARZO 2018 | 16:30 - 18:30

L’incontro verrà replicato presso MANIFATTURA SALTinBANCO | Via della Battaglia 9, Bologna, con l’intervento anche di Elena Massari - Responsabile di Volunteer in the World

AEGEE è una delle più grandi associazioni interdisciplinari di giovani in Europa. Nata a Parigi nel 1985, ad oggi conta 13.000 membri, attivi in più di 200 città in 40 stati Europei. AEGEE offre progetti tematici, locali o oltre confine, per informare studenti e giovani riguardo l’impatto che le politiche europee hanno nella loro vita. Grazie a AEGEE diventa più facile conoscere realtà diverse dalla propria, e confrontarsi con altre persone, culture e usanze è all’ordine del giorno! Scambieuropei nasce per dar voce alle numerose possibilità di mobilità giovanile presenti sia a livello europeo che extraeuropeo. Opportunità di lavoro all’estero, borse di studio, attività di volontariato, scambi culturali, stage e tirocini in aziende, ONG ed istituzioni. Volunteer In The World aiuta a creare una rete efficace tra volontari e organizzazioni di volontari. Offrono progetti di volontariato, viaggi etici, stage e posizioni lavorative nel terzo settore, viaggi scolastici e altro ancora.

Talenti in Gioco è un ciclo di incontri e laboratori organizzato dall'Informagiovani Multitasking del Comune di Bologna in coprogettazione con SocialLab e SALTinBANCO, associazioni di promozione sociale e culturale. L'obiettivo è favorire lo sviluppo di idee, l'apprendimento di strumenti e conoscenze per migliorare le proprie competenze e attitudini a livello personale e professionale, con lo scopo di promuovere l'accesso alle future attività lavorative, l'uso consapevole degli strumenti digitali e la partecipazione attiva alle politiche pubbliche e alle opportunità della città.

INFO E ISCRIZIONI informagiovani@comune.bologna.it Tel | 051-2194359