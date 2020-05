Covid, ambulanti della Piazzola: "Siamo allo stremo, dobbiamo ripartire: ci dicano come"

Una rappresentanza dei venditori ambulanti, questa mattina in Piazza Nettuno, mentre di fianco si svolge l'evento delle Sardine, volto a raccogliere dei fondi per una programmazione culturale e appoggiato dal Comune. Sono qui per raccontare che da mesi non lavorano e, mentre lunedì tutti apriranno, loro non sanno cosa spetta alla categoria.

"Abbiamo i video nei quali si vedono gli assembramenti e la vendita delle piantine anche qui": dice Roberto Stampone, uno dei lavoratori del mercato La Piazzola. Ci sono ambulanti allo stremo, abbiamo bisogno di ripartire con tutte le precauzioni giuste, ma mentre siamo in trattativa con il Comune, vediamo la vendita in Piazza Maggiore, abbiamo anche i video, c'è un locldown non indifferente, ma qui non viene rispettato" ha detto a BolognaToday.