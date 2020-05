Parcheggi vuoti per il covid, il gestore chiede i danni al Comune. L'assessore: "E' comico"

Apcoa "vorrebbe adire le via legali per chiedere dei danni all'amministrazione comunale in quanto nel periodo di blocco per il Covid, naturalmente, pochissima gente è andata nei parcheggi".

Lo riferisce in commissione l'assessore alla Mobilità di Palazzo D'Accursio, Claudio Mazzanti, definendola "cosa veramente comica".

I responsabili di Apcoa, la società che a Bologna gestisce i parcheggi di piazza VIII Agosto e via Riva Reno, "sostengono che c'è stato un danno alla loro attività nell'ambito della convenzione, per i tempi di ammortamento e le ipotesi di introiti", continua Mazzanti. Deriverebbe da qui la decisione di fare causa. "Spero non lo facciano, ma altrimenti ci difenderemo", aggiunge l'assessore. "Con loro parleremo e ci incontreremo", afferma Mazzanti, che intanto spiega di aver voluto riportare la questione in commissione "per dire qual è il clima che si respira". (dire)

