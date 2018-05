Fa valutare da della Rocca Gioielli un Rolex usato, l’esito lo lascia esterrefatto

La valutazione di un Rolex usato è consigliabile a chiunque sia in possesso dell’orologio da qualche anno: il valore di mercato può evolvere molto rapidamente. Nel caso degli orologi vintage, marca e modello influenzano molto il valore, ma intervengono anche altri fattori. Ognuno di essi è stato preso in considerazione durante la valutazione richiesta dal cliente a della Rocca Gioielli per una piccola collezione di Rolex usati.

Affinché il valore venga mantenuto e cresca nel tempo, ogni Rolex usato deve conservare tutti i suoi componenti originali: nella boutique di alta orologeria, gli orologi d’epoca presentati dal cliente sono stati quindi analizzati in ogni loro parte. La valutazione permise di confermare l’originalità dei Rolex e l’ottimo stato di conservazione, con un esito decisamente inaspettato: tra i tre orologi valutati c’era anche un Rolex Daytona Paul Newman ref. 6263, che alla luce dell’analisi dei periti della boutique svelò un valore di mercato pari a 150.000 euro.

L’orologio era stato acquistato nel 1973 come regalo di Laurea per il figlio ed era rimasto per anni nella cassetta di sicurezza di famiglia. Quando l’uomo decise di richiedere la valutazione era il 2010: oggi, il valore del Rolex Paul Newman è già più che triplicato, raggiungendo la cifra di 500.000 euro.

Un esito sorprendente, ma non un caso isolato: i Rolex usati sono investimenti dalla resa certa, poiché i diversi modelli di questo storico brand acquistano rapidamente valore con il passare degli anni. Una questione di età dell’orologio, ma non solo: fino agli anni Ottanta e Novanta, la produzione di Rolex è stata molto limitata su alcuni modelli, al punto di necessitare di liste d’attesa per l’acquisto.

La situazione non è cambiata poi molto anche con il passaggio a una produzione più di massa: in linea generale, i modelli antecedenti agli anni Ottanta e Novanta sono oggi più rari, ma anche quelli prodotti negli anni Duemila sono oggetti da collezione molto richiesti. Molti, dunque, sono i fattori che possono portare a valori di mercato notevolmente differenti per i Rolex usati: per poter conoscere chiaramente il valore del proprio orologio vintage è necessaria una valutazione eseguita da periti esperti.

La boutique di orologeria della Rocca Gioielli con sede in piazza dell’Otto Agosto 4/h, a Bologna, è un punto di riferimento del settore in ambito nazionale e internazionale. Si avvale unicamente di periti esperti iscritti ai ruoli 1033 e 1042 C.C.I.A.A. e al Tribunale di Bologna per la valutazione, la riparazione e la compravendita di orologi vintage e Rolex usati. È possibile richiedere una valutazione contattando al sito web: http://www.dellaroccagioielli.it/Rolex-usati chiamando in boutique ai numeri +39 051 246688, +39 051 252918, oppure scrivendo all’indirizzo drg@dellaroccagioielli.com.