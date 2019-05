della Rocca Gioielli: gioielleria e alta orologeria richieste in tutto il mondo

La storia di della Rocca Gioielli ha inizio più di mezzo secolo fa, a Roma: il primo laboratorio di orologeria viene aperto nel 1960 nel cuore di Trastevere, per diventare in breve tempo un punto di riferimento per tutta la città. Nel corso degli anni successivi il laboratorio si ingrandisce, con nuove gioiellerie in centro e Nord Italia.

La visione e il sapere nel campo dell’alta orologeria e della gioielleria tramandati attraverso le generazioni trovano casa a Bologna, nel 1989: questo è l’anno in cui viene registrato il marchio della Rocca Gioielli e in cui viene aperto il laboratorio con boutique di gioielleria.

Quando un’avventura è destinata a diventare grande, del resto, non serve aspettare molto per scorgerne i segni. Nel 1992 arriva la prima importante conferma, ovvero il riconoscimento di merito speciale "Laboratorio Orafo Artistico" dalla Camera di Commercio di Bologna, titolo di cui poche aziende possono fregiarsi. Nello stesso anno, al laboratorio viene commissionata dalla Nazionale italiana cantanti una lastra in argento e oro lavorata a mano, che viene regalata a Los Angeles a Michael Jackson. Da qui, la storia prende il volo.

Con una solida base fornita dalla tradizione familiare e dalla formazione sviluppata a Valenza, centro orafo d’eccellenza, della Rocca Gioielli si specializza nella produzione di gioielleria e nella vendita di orologi da collezione di alta gamma. Presto l’azienda diventa un punto di riferimento nazionale, non solo per l’alta qualità e il pregio delle proposte, ma soprattutto per l’alta specializzazione che gli acquirenti riconoscono a della Rocca Gioielli. L’azienda, infatti, vanta collaborazioni con le più importanti case d’asta e sceglie fin da subito di ampliare il proprio personale selezionando soltanto esperti CCIAA, periti di alta formazione che possono rilasciare una certificazione d'originalità e autenticità su tutti i prodotti e che possono fornire un’assistenza laboratoriale capace di garantire il controllo e la riparazione per qualsiasi orologio venduto.

Iniziano così le collaborazioni nazionali e quelle internazionali, che mettono alla prova (superata brillantemente) le abilità del laboratorio artistico: nel 1999 della Rocca Gioielli avvia una collaborazione con la Reuge, azienda Svizzera che produce carillon dal 1886, oggi l'unica al mondo a realizzare ancora interamente a mano queste meraviglie meccaniche. della Rocca Gioielli produce per loro un pendente capace di contenere il più piccolo carillon mai esistito al mondo, esaltandone musicalità e acustica. Distribuito in tutto il mondo, viene apprezzato e inserito anche nella collezione dei gioielli del Principe di Gedda.

L’alta qualità nel campo della gioielleria si lega spesso al gusto per la sperimentazione: nel 2000 Vogue Gioiello pubblica due anelli della Rocca con diamanti esaltando la tecnica utilizzata per la montatura, che lascia la pietra totalmente libera e consente di sfruttare al massimo il suo indice di rifrazione. Nel 2003, un altro importante riconoscimento: ad aprile, con il Trilogy di diamanti taglio Brillante a forma di occhio che piange “The eye of Peace”, della Rocca Gioielli è tra le aziende

vincitrici del concorso Trilogy Award Collection e a settembre il gioiello viene esposto al Festival del cinema di Venezia, durante la manifestazione Diamanti al cinema.

Per della Rocca Gioielli il tempo non è solo qualcosa che si misura con i capolavori dell’arte orologiaia, ma anche che si padroneggia, insieme a tutte le evoluzioni che esso comporta: con uno sguardo costantemente rivolto al futuro, della Rocca Gioielli ha sempre saputo cogliere le potenzialità delle innovazioni tecnologiche. Gli anni Duemila sono gli anni dell’apertura al mondo, grazie ai primi siti web geolocalizzati in Spagna, Francia, Austria, Inghilterra, Olanda, USA e Russia. Intanto, in Italia, lo sviluppo di uno dei primi e-commerce per la vendita di orologi di lusso usati come Rolex , Cartier, Omega, Patek Philippe raggiunge un numero incredibile di 6.000.000 di visitatori solo nei primi tre anni.

Con una media di 20.000 visitatori al mese sull’e-commerce, oggi della Rocca Gioielli può celebrare più di mezzo secolo di risultati e traguardi internazionali, online e offline, che promettono di essere soltanto l’inizio di una lunga storia di successi.