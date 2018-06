Fatturazione elettronica, benzinai in sciopero per 24 ore

A dieci giorni dall'entrata in vigore della nuova legge, i benzinai sono ancora sprovvisti "degli strumenti tecnologici previsti dalla normativa (app, software per PC) che l'Amministrazione avrebbe dovuto mettere a disposizione" per porcedere alla fatturazione elettronica obbligatoria.

Le organizzazioni sindacali di categoria dei gestori degli impianti di rifornimento carburanti (Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio) hanno annunciato uno sciopero di 24 ore che partirà alle 22 del 25 giugno.

L'Autorità di garanzia degli scioperi ha segnalato alle organizzazioni proclamanti lo sciopero degli impianti di distribuzione del carburante di garantire le prestazioni indispensabili previste dalla regolamentazione vigente. Lo si legge in una nota dell'Authority. In particolare, si è rammentato che i distributori di carburante individuati per garantire i servizi minimi devono funzionare, ordinariamente, negli orari di apertura con il personale addetto e non garantendo soltanto il self service.

Ecco la lista dei distributori di carburante aperti in occasione dello sciopero nazionale degli impianti della rete autostradale, compresi tangenziali e raccordi. Gli impianti che nella regione devono garantire il servizio per tutta la durata dello sciopero, che andrà esattamente dalle 22 di lunedì alle 22 di martedì.

A1 Arda Ovest

A1 Cantagallo Ovest

A1 Cantagallo Est

A1 Arda Est

A13 Castel Bentivoglio Est

A13 Castel Bentivoglio Ovest

A14 La Pioppa Sud (Ovest)

A14 Santerno Ovest

A14 Montefeltro Ovest

A14 Bevano Est

A14 Sillaro Est

A15 Medesano Ovest

A15 Tugo Est

A22 Campogalliano Est