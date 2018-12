Emil Banca in assemblea per entrare in Iccrea

Saranno 18 i pullman che da tutta l’Emilia, domenica 9 dicembre, porteranno i soci di Emil Banca a Bologna per l’Assemblea Generale che dovrà sancire ufficialmente l’ingresso della Bcc nel Gruppo Bancario Cooperativo Nazionale targato Iccrea.

L’Assemblea Generale di Emil Banca si terrà al palazzo dello Sport di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna.

Domenica i soci saranno chiamati ad approvare alcune modifiche statutarie propedeutiche all’adesione da parte di Emil Banca al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Una scelta, quella di partecipare al Gruppo Iccrea, che Emil Banca ha già annunciato da tempo e che domenica sarà al vaglio dei soci per l’ok definitivo.

“L’assemblea di domenica segnerà un passaggio storico per la nostra Banca - ha dichiarato il presidente Giulio Magagni - Il Gruppo Bancario Nazionale Iccrea, che sarà il quarto gruppo bancario nazionale, rafforzerà la stabilità delle singole banche aderenti, migliorerà i livelli di efficienza adeguandoli ai mercati attuali e, grazie ad economie di scala, potrà mettere in campo forti investimenti per tutte le Bcc che, da sole, non avrebbero la forza di fare”.

“Emil Banca entrerà da protagonista nel Gruppo Iccrea - ha aggiunto il direttore generale Daniele Ravaglia - Non perderemo la nostra autonomia, visto che abbiamo i conti in ordine, e acquisteremo ulteriori garanzie per il futuro. Inoltre, non cambierà di certo il nostro rapporto con i soci e con le comunità locali, elemento concreto che ci distingue dal resto del sistema bancario”.

Al palazzo dello sport di Casalecchio sono attese migliaia di persone, provenienti dalle diverse province che, dopo le fusione degli scorsi anni, hanno portato la Banca ad assumere una dimensione regionale.

L’assemblea è in programma per le 9.30, ma a partire dalle ore 9 il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano intratterrà i soci presenti.