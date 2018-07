'Nuovo socio per ex Breda': l'annuncio del ministro piace a sindacati e dem

Un nuovo socio privato, che con Invitalia salga in cattedra per rilanciare la produzione di autobus nello Stivale. Dopo un vertice al Mise tenutosi ieri a Roma, l'annuncio è di quelli importanti. Il ministro dello sviluppo economico Di Maio ha anticipato ai sindacati l'intenzione di entrare nella partita di Industria Italiana Autobus, la holding che controlla gli stabilimenti della Ex Bredamenarini.

Alla mossa hanno subito plaudito, anche se tiepidamente i sindacati, tra cui la Fim-Uil e la Fiom-Cgil che sul punto spende qualche parola. "Non è la nostra soluzione, ma può essere una soluzione" sintetizza il sindacato.

In pratica, con l'ingresso dell'agenzia di investimenti pubblici Invitalia e un nuovo socio privato (si fa il nome di Gruppioni) la compagine pro-rilancio salirebbe in maggioranza nel consiglio di aministrazione, mettendo in minoranza l'attuale dirigenza Del Rosso, che da tempo è ai ferri corti con i sindacati per via di alcune commesse di mezzi fatti produrre in Turchia.

Fatto sta che ora il sindacato dei metalmeccanici "prende atto della strada presa dal ministero sugli assetti societari, che nella loro articolazione saranno resi noti dopo gli approfondimenti che dovrà realizzare Invitalia", e si "riserva di valutare con i lavoratori i nuovi assetti e il conseguente piano industriale e occupazionale", spiegano in una nota congiunta Michele De Palma, segretario nazionale Fiom, Bruno Papignani, segretario dell'Emilia-Romagna e Sergio Scarpa, segretario della Fiom di Avellino.

Il sindacato però evidenzia anche che "sin da subito è indispensabile far tornare le produzioni dalla Turchia all'Italia. Il ministro ha chiarito che il primo obiettivo è produrre in Italia". Ciò detto, restano "due problemi. La reindustrializzazione e il rilancio della produzione nello stabilimento di Bologna; e la scadenza a dicembre degli ammortizzatori sociali per i lavoratori di Flumeri". Di Maio ha detto che è già in corso una verifica sugli ammortizzatori per trovare una soluzione che garantisca gli addetti. Nello stabilimento di San Donato sono circa 150 i posti a rischio, in gran parte coperti dalla cassaintegrazione.

Aperture inedite anche dal Comune di Bologna dove è l'assessore all'economia Marco Lombardo a plaudere ai progetti del Mise. "Le informazioni ricevute oggi, con una proposta in continuita' rispetto al precedente Governo, ma piu' dettagliata rispetto all'ingresso di Invitalia e di un socio privato, sono importanti e le valuteremo con attenzione" abbozza Lombardo, che chiede però "l'impegno da parte della nuova compagine societaria a potenziare la ricerca e la produzione sugli autobus elettrici, assicurando il sostegno e la collaborazione dei diversi livelli istituzionali".