Festa 1 novembre, i sindacati del commercio: 'No al lavoro nei festivi'

Non lavorare nei festivi, i sindacati ci riprovano con il primo novembre. Per la festa di Ognissanti infatti una nota congiunta dei settori dei lavoratori del commercio di Cgil, Cisl e Uil dell'Emilia-Romagna invita i lavoratori el settore "ad astenersi dal lavoro per tutto il turno" argomentando che "che sulla base delle norme contrattuali vigenti, e alla luce delle recenti sentenze della Cassazione", i lavoratori "potranno rifiutarsi di effettuare prestazioni lavorative in tutte le festività, senza incorrere in nessuna sanzione".

I sindacati chiedono anche "un immediato intervento legislativo, tenendo conto che ci sono oggi, depositate in commissione, sei diverse proposte di legge sulla materia". Le richieste dei sindacati sono in sostanza, un limite alle "aperture incontrollate che in questi anni hanno stravolto il settore e la vita delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende del commercio" escludendo anche le festività nazionali, di lasciare a enti locali e agli stessi sindacati la libertà di decidere le modalità di apertura straordinaria nei territori, oltre alla facoltà di regioni, comuni e città metropolitane di definire quanti e quali nuovi esercizi commerciali aprire.