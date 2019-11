Il Centro Borgo compie 30 anni: i traguardi e la grande festa

Era l'8 novembre del 1989 quando a Bologna, in via Marco Emilio Lepido fu inaugurato il primo centro commerciale dell'Emilia Romagna, nonché uno dei primi in Italia: il Borgo. A 30 anni di distanza il centro è ormai un punto di riferimento, con 37 punti vendita, di cui 10 presenti dal primo taglio del nastro, oltre 200 lavoratori e migliaia e migliaia di visitatori e acquirenti all'anno.

Nel 2015, Igd, la società proprietaria dell'immobile, ha realizzato un grande restyling, investendo 4 milioni di euro , modificando sia l'interno che l'esterno dei 18mila mq del centro. Il Borgo è una realtà territoriale che oltre a fornire luoghi dedicati allo shopping e servizi di vario genere, è un punto di riferimento, anche per molti aspetti sociali, attraverso la collaborazione con Ant, il trasporto disabili allo stadio in occasione delle partite del Bologna Fc, collaborazione con Genitori Ragazzi Down e tantissime raccolte fondi per Ail Telehon e Croce Rossa.

Traguardi importanti raggiunti grazie all'impegno di tutti, e per festeggiare, è in programma domani 9 novembre una grande festa: se i nel corso degli ultimi mesi l'esposizione di una mostra fotografica e concerti estivi con esibizioni di band emergenti bolognesi, oltre a progetti che hanno coinvolto le scuole hanno fatto da apri pista al compleanno del centro commerciale, domani ci sarà il clou delle iniziative.

La festa

Fin dalla mattina i visitatori e clienti potranno immergersi negli ultimi trenta anni della storia del cinema grazie alla magia del green screen, e ai 10 negozi storici saranno consegnate targhe commemorative.

Nel pomeriggio invece, musica, artisti circensi, clown e fantasisti, e alle ore 17 taglio della torta con degustazione gratuita per tutti.

Il nuovo progetto Social Borgo

Il centro commerciale Borgo è sempre stato attento alle esigenze del territorio, e dal 2020 partirà Social Borgo: l'idea è quella di creare un centro commerciale partecipato, unico a livello nazionale, promosso da Fondazione per l'Innovazione Urbana e Igc, con l'obiettivo di valorizzare il ruolo civico del Borgo.

L'intenzione è quella di co-progettare iniziative negli spazi comuni del centro commerciale, per trasformarli in veri e propri 'spazi civici' a disposizione di cittadini, associazioni e gruppi. Un progetto da costruire insieme, per questo chiunque sia interessato, può partecipare all'evento pubblico del 25 novembre, alle 18, nella sala al primo piano.