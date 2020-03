Fiera del lavoro dell’Appennino: iscrizioni aperte fino al 28 marzo

C’è tempo fino al 28 marzo per iscriversi alla seconda edizione della "Fiera del lavoro dell’Appennino" che quest’anno si svolgerà a Castiglione dei Pepoli il 7 aprile.

Un’occasione di incontro tra chi cerca e chi offre lavoro sul territorio nel quale le aziende potranno conoscere i candidati per un primo colloquio individuale.

Per candidarsi è sufficiente inviare entro il 28 marzo il proprio curriculum vitae all’indirizzo email fiera.appennino@insiemeperillavoro.it indicando per quali posizioni ci si candida. A questo link è disponibile l’elenco dei profili richiesti dalle aziende che hanno aderito.

Queste le aziende che hanno già aderito: Piquadro S.p.a., Salumificio Vitali S.p.a., C.a.s.p. Valle del Brasimone, Cedac Software S.r.l., Coop Reno - Società Cooperativa in sigla Coop Reno, Eurema Terza Età S.r.l., Fondazione Santa Clelia Barbieri, Lagardere Travel Retail S.r.l., Cosmoderma Commerciale S.r.l., Laser Planet S.r.l., Sea Serramenti S.r.l., Vitali S.n.c., Mitica S.r.l., Energy di Cavicchini Ivan S.n.c., ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, Formart.

Per informazioni: email fiera.appennino@insiemeperillavoro.it

telefono 051.6598239 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12