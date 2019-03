Fiera del Lavoro: è caccia a operai, metalmeccanici e ingegneri

Le aziende della Valle dell'Idice e Bologna sono alla ricerca di profili tecnici e meccanici, oltre che di ingegneri e operai. E' quanto emerso dalla seconda Fiera del Lavoro organizzata a San Lazzaro, dove 15 aziende del territorio hanno preso i curricula di centinaia di persone in cerca di un'occupazione. L'evento, organizzato in Mediateca a San Lazzaro e ancora in corso, ha visto la presenza del sindaco Isabella Conti, e dei comuni limitrofi: Luca Lelli di Ozzano, Barbara Panzacchi di Monghidoro, Pierdante Spadoni di Monterenzio e il vicesindaco di Pianoro, Franca Filippini.

A San Lazzaro sono ricercate persone da impiegare nella Gdo, o da inserire nei grandi marchi come addetti alle vendite, ma anche operai generici che operino nel settore plastico e della logistica. Dato importante è che per alcune agenzie interinali "mancano candidati": in poche parole ci sarebbero i posti ma non personale a disposizione.

Tra Bologna e Ozzano invece, si punta soprattutto a metalmeccanici, ingegneri ed esperti del settore alimentare, operai generici e specializzati. E se non si ha una formazione non importa, pechè le aziende in cerca di talenti sono a disposizione per investire su qualcuno, e formarlo.

L'anno scorso la prima edizione è stata un vero successo e quest'anno in molti sperano che tante altre persone trovino occupazione: "Crediamo molto in questo progetto -. ha spiegato a BolognaToday il sindaco Isabella Conti - E' un modo per far incontrare aziende e persone che cercano lavoro. Una grande opportunità a disposizione di tutti".