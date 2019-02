San Lazzaro: in arriva la seconda Fiera del Lavoro

Dopo il successo della prima edizione, venerdì 15 marzo torna la seconda Fiera del lavoro del Distretto di San Lazzaro: un'occasione di formazione e incontro per tutte le persone alla ricerca di un impiego. Per una giornata intera, dalle 9.30 alle 18, la Mediateca di via Caselle a San Lazzaro si trasformerà in un centro nevralgico di networking, dove le aziende del territorio in cerca di personale incontreranno i candidati, mentre le agenzie interinali e i partner dell’iniziativa terranno workshop, seminari e laboratori gratuiti su diversi temi legati alla formazione e nuove opportunità del mondo del lavoro. L’evento è organizzato dal Comune di San Lazzaro assieme ai Comuni di Ozzano, Pianoro, Monghidoro, Loiano e Monterenzio, con la collaborazione dell’Informagiovani, del Centro per l’impiego dell’Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna e dell’Unione dei Comuni SavenaIdice, e il patrocinio della Città Metropolitana e della Regione Emilia-Romagna. Dopo aver portato a varie assunzioni su tutto il territorio, anche a tempo indeterminato, la Fiera del Lavoro si è rivelata un format di successo, tanto da essere proposto anche da altri Comuni dell’hiterland Bolognese.

“La Fiera del Lavoro è ormai diventata un appuntamento fisso per il Distretto di San Lazzaro e si sta diffondendo a macchia d’olio su tutta l’area metropolitana – spiega il sindaco di San Lazzaro Isabella Conti - Per questo siamo ancora più orgogliosi di aver dato vita a questo momento di incontro così importante tra chi offre e cerca lavoro. Come amministratori siamo convinti di dover fare tutto il possibile per sostenere le eccellenze produttive del nostro territorio e allo stesso tempo dare a quanti sono senza lavoro uno strumento in più per valorizzare, accrescere e mettere a frutto le proprie qualità e competenze. Il lavoro dà dignità, indipendenza, futuro: ciò di cui tante persone hanno bisogno non sono contributi a pioggia, ma occasioni per mettersi in gioco, così come l’unica via per rilanciare il valore delle nostre imprese è scommettere sulle persone e le loro capacità”.

“Come Distretto e come Unione Savena Idice cerchiamo di costruire percorsi comuni per dare risposte alle esigenze dei cittadini – aggiunge Gabriele Minghetti, sindaco di Pianoro e presidente dell’Unione dei Comuni Savena Idice - Per questo abbiamo firmato con aziende, sindacati e istituzioni il patto per l’occupazione e lo sviluppo, che va ad aggiungersi agli strumenti sinergici a disposizione degli enti locali per lavorare insieme su temi particolarmente importanti e sentiti, come il lavoro. Con la società è cambiato anche il welfare: sempre più persone si rivolgono agli enti locali non per chiedere assistenza, ma un’occasione per essere autonome e provvedere a sé stesse e alle proprie famiglie. La Fiera del Lavoro si inserisce perfettamente in questo percorso”. Non da meno il sindaco di Ozzano, Luca Lelli: “Come istituzioni non potevamo rimanere immobili davanti alle richieste di aiuto dei nostri stessi cittadini. Anche se il lavoro non è un tema di diretta competenza dei Comuni, abbiamo deciso di metterci in gioco e di scommettere su questo format con le aziende dei nostri territorio e con le realtà che si occupano di ricerca e formazione"

Le aziende che hanno aderito all'iniziativa sono disposizione dei candidati nei rispettivi desk in Mediateca, per colloqui individuali. È possibile consultare le posizioni ricercate dalle singole aziende sul sito del Comune di San Lazzaro e inviare la propria candidatura direttamente alle imprese, per un primo contatto in vista dei colloqui della Fiera del Lavoro.