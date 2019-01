Filicori Zecchini: la torrefazione bolognese compie 100 anni

Una delle più antiche torrefazione italiane compie cent’anni: 1919 -2019. Aldo Filicori e Luigi Zecchini aprirono una bottega di caffè, in pieno centro storico di Bologna. Filicori Zecchini è oggi presente in 43 paesi e i suoi 27 locali monomarca sono a USA, Romania, Bahrein, Repubblica Ceca, Qatar. Prossima apertura, marzo/aprile, Doha.

Luigi Zecchini, Luca e Costanza Filicori, rappresentanti della terza generazione delle due famiglie al timone dell’azienda felsinea, presenteranno una nuova ricetta con caffè, tè e cacao, per celebrare il compleanno del brand.

L'azienda lancia anche un concorso, tappe previste Rimini, Milano, Roma, Taranto e Bologna, a cui parteciperanno i baristi che hanno scelto per i loro locali le mono-origini o le miscele Filicori Zecchini. I vincitori di ogni tappa, giuria sempre formata da esperti di settore, chef e giornalisti enogastronomici, si sfideranno nella finale bolognese. In premio un viaggio di due persone in Brasile, alla scoperta della piantagione che da decenni rifornisce l’azienda con la sua pregiatissima arabica.

Insieme al caffè l’azienda importa e distribuisce oltre 120 qualità di tè dalle migliori piantagioni di Cina, Giappone, India e Sri Lanka. Dai più noti Tè Neri fino ai raffinati e salutari Tè Verdi, ai preziosi e rari Tè Bianchi e Gialli, senza dimenticare le caratteristiche uniche dei più ricercati Oolong e degli antichi Pu-Ehr.