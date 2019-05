Castel Maggiore, azienda Gea a rischio: lavoratori in sciopero al passaggio del Giro d'Italia

Impiegati e operai della multinazionale della refrigerazione, Gea di Castel Maggiore, ancora in stato di agitazione. Dopo le 4 ore di sciopero del 17 maggio, la RSU Fiom-Cgil ha deliberato un altro fermo per il 21 maggio per chiedere di rispettare gli impegni e rilanciare il sito.

La GEA per il sindacato "non rispetta gli accordi presi e, a dispetto dell’impegno formalizzato lo scorso febbraio a

rilanciare lo stabilimento di Castelmaggiore, lo mette a rischio di dismissione".

Lo sciopero si terrà quindi martedì 21 maggio dalle ore 13.00 alle ore 17.00 per gli operai e dalle ore 12.30 alle ore 17.30 per gli impiegati, proprio quando ci sarà il passaggio di una tappa del Giro d’Italia da Via Matteotti: "Coglieremo quindi l’occasione per avere visibilità e sensibilizzare l’opinione pubblica. Il concentramento è previsto alle ore 12.30 davanti all’ingresso principale dell’azienda, per poi dirigerci alla rotonda Zona Grattacielo/Burger King, dove

stazioneremo con striscioni e bandiere" fa sapere la Fiom.