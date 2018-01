Gelato senza zuccheri aggiunti, Carpigiani lo presenta al Sigep 2018

Un gelato piacevole al palato, ma senza zuccheri aggiunti. E' l'obiettivo che Carpigiani, la storica azienda di gelati di Anzola, sostiene di avere raggiunto, con una nuova tecnologia di lavorazione che verrà presentata alla fiera del Gelato Sigep di Rimini, a fine mese.

"La scienza del gelato -si legge in una nota dell'azienda- ha alcuni punti fermi, tra questi è fondamentale il giusto bilanciamento tra parte liquida e solida per ottenere un risultato cremoso e piacevole al palato". Di qui l'introduzione di una tecnologia che permetterà "una riduzione media del 40% dei solidi totali (zuccheri, grassi, proteine del latte, fibre, stabilizzanti, emulsionanti)". Con questa modalità, dicono da Carpigiani, "si potrà creare un delizioso e cremoso sorbetto di fragola che contenga solo lo zucchero naturale della frutta e nessun altro dolcificante aggiunto, riducendo l’impatto glicemico di circa il 70 per cento".