Granarolo acquisisce il 100% di Midland food group

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Granarolo, il maggiore operatore agroindustriale del Paese a capitale Italiano, acquisisce, tramite la propria società controllata Granarolo UK, il 100% di Midland Food Group, consolidato distributore di prodotti alimentari freschi, ambient e surgelati in UK. Midland Food Group opera da oltre 40 anni nel mercato inglese con ottica prevalente sul food service e con una crescente presenza sulla distribuzione organizzata. Midland Food Group, con un fatturato previsto di circa 70 mln di Euro e 244 dipendenti, ha a portafoglio molte referenze e serve migliaia di clienti tramite due magazzini di proprietà a Willenhall (20 km da Birmingham) - dove inoltre produce e confeziona una gamma di gastronomia di alta qualità - e a Basingstoke (80 km da Londra), polo strategico per la distribuzione nella City e al Sud dell’Inghilterra. All’interno del portafoglio di Midland il settore dairy rappresenta già oggi ca. il 30% dei ricavi. La società distribuisce inoltre prodotti surgelati, bevande, condimenti, frutta e verdura in scatola, riso e pasta e produce torte salate e sandwich. Midland Food Group opera anche attraverso il portale e-commerce iDeli e gestisce logistica e consegne con una flotta di veicoli sia di grandi sia di piccole dimensioni, per la consegna di prodotti refrigerati, surgelati ed ambient. Con l’acquisizione di Midland, l’Inghilterra rappresenterà dopo l’Italia e la Francia il terzo paese per fatturato con l’obiettivo di raggiungere i 100 milioni di Euro, replicando l’ottima performance sviluppata da Granarolo France. Lo stabilimento produttivo di Granarolo presente a Saint Omer (a nord della Francia in prossimità del tunnel che collega Francia e Gran Bretagna) rivestirà un ruolo sempre più strategico in funzione della aumentata capacità distributiva in UK. “Con l’acquisizione di Midland Food Group- dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente del Gruppo Granarolo – puntiamo a entrare in misura ancora più significativa nel mercato inglese, che nel 2016 ha registrato ricavi totali per ca. 100 miliardi di Euro in crescita costante. Granarolo UK, che fattura oggi oltre 22 milioni di Euro con i prodotti del paniere Made in Italy (formaggi freschi e stagionati, pasta e panificati, aceto balsamico), potrà di qui in avanti contare su due centri logistici e su un sistema distributivo strutturato ed efficiente. A questo si aggiunge lo sviluppo del canale di vendita diretta alla ristorazione, molto rilevante come dimensioni ed in costante crescita in UK. Infine - conclude Calzolari - in prospettiva, puntiamo all’ampliamento del canale e-commerce già attivato da Midland”.

Gallery