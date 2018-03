Chiusura e trasferiment reparti: 32 ore di sciopero alla Granarolo

Dopo l'incontro dei sindacati con la società, i dipendenti della Granarolo hanno annunciato un pacchetto di 32 ore di sciopero. E' quanto si legge in una nota dell'assemblea dei lavoratori, delle Rsu e dei sindacali di categoria. Alla base dell'agitazione la chiusura entro aprile 2018 del reparto dove si producono i formaggi stagionati, mentre la lavorazione di 10 tonnellate di stracchino viene spostata immediatamente in Friuli, quindi "non ci sarà più l'esigenza del turno notturno" nello stabilimento bolognese.

Per l'azienda "tali decisioni non comporteranno ricadute occupazionali sulla forza lavoro strutturale, a patto che si apra da subito il confronto sugli otto punti resi noti dalla direzione nel precedente incontro sindacale", mentre per i sindacalisti le criticità stanno altrove, mentre la direzione aziendale al momento non avrebbe intenzione di rivedere le proprie scelte".

Dall'altra parte i lavoratori che "si riservano di mettere in campo tutte le iniziative utili a favorire un costruttivo confronto", tuttavia viene indetto immediatamente il blocco di tutte le prestazioni straordinarie, delle forme di flessibilità, a partire dal blocco dei festivi.