Gruppo Granarolo vince il premio Industry per la direzione legale dell’anno Food ai TopLegal Corporate Counsel Awards Bologna, 17 luglio 2018 – Gli Affari Legali del Gruppo Granarolo, uno dei principali operatori agro-industriali del Paese a capitale italiano, si sono aggiudicati il premio Industry come Direzione Legale dell’anno in ambito Food ai TopLegal Corporate Counsel Awards, giunti quest’anno alla VI edizione. Il premio è stato assegnato in seguito ad una valutazione di una commissione tecnica composta da autorevoli general counsel ed executive manager del mondo imprenditoriale e finanziario nazionale per l’attività legali legate alle recenti operazioni di M&A. A ritirare il premio Stefania Del Duca accompagnata da Francesca Aversa e Davide Emiliani.