Mercato immobiliare: i prezzi di case e negozi a Bologna, zona per zona

Quante case ci sono in città? Come variano la rendita e i prezzi da zona a zona? Dove sono quelle più grandi? Quanto vale un garage nel mio quartiere? Basta un clic, anche dal cellulare, per rispondere a queste e ad altre domande sul patrimonio immobiliare residenziale e non residenziale di Bologna, grazie a all’Ufficio di Statistica del Comune.

Il Comune e la città metropolitana hanno pubblicato online uno studio dove vengono raccolti in forma di dati semi-aggregati le sommarie informazioni immobiliari sotto le Due Torri. Non si tratta ovviamente di una mappa 'casa per casa', ma lo studio è comunque utile per conoscere per sommi capi il valore e la rendita immobiliare per ogni zona o rione dell'area urbana. Lo storico completo dei prezzi è consultabile qui.

A partire dal 2018 è stato possibile georeferenziare, per la prima volta, le informazioni secondo le articolazioni geografiche della nostra città, ovvero i quartieri, le zone e le aree statistiche. E’ possibile consultare i dati secondo le tradizionali variabili che descrivono il catasto, ovvero numero di immobili, numero di vani, superficie e rendita.

Per facilitare la lettura sono state calcolate anche delle variabili derivate: il numero medio di vani, la superficie media, la rendita media. Per quanto riguarda il valore degli immobili, al fine di fornire un dato più vicino a quello reale, è stato introdotto il valore immobiliare, calcolato a partire dalla rendita (per la definizione del valore immobiliare si veda la nota metodologica). Di conseguenza, è stato calcolato anche il valore immobiliare medio e il valore immobiliare al metro quadro.