Imprese Emilia Romagna, Industria Felix: «E' il settore dei metalli il più competitivo»

È il settore dei Metalli il più competitivo per le pmi e le grandi imprese dell’Emilia Romagna. A rivelarlo è l’inchiesta condotta dal nuovo periodico di economia e finanza Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved, la data driven company italiana, che sarà presentata il prossimo 11 aprile a Bologna a Palazzo Re Enzo alla presenza delle imprese più performanti dell’Emilia Romagna che saranno premiata nell’ambito dell’omonimo premio. Lo studio è stato condotto su un campione di bilanci di 12.660 società di capitali con sede legale nella regione e fatturati superiori ai 2 milioni di euro, dal quale è emerso che, in base ai codici Ateco, percentualmente il numero maggiore di aziende che hanno registrato segni positivi per il Roe è quello dei Metalli (92,2%), seguito da: Servizi innovativi (91,3%), Meccanica (91,2%), Chimica e farmaceutica (90,5%), Commercio (88,2%), Ambiente/Rifiuti (87,9%), Sistema Casa (87,3%), Turismo (86,2%), Concessionarie (86%), Moda (85,9%), Logistica e trasporti (84,8%), Informazione e intrattenimento (83,4%), Costruzioni/Edilizia (82,5%), Ristorazione (82,5%), Energia e utility (82,2%), Sanità (80,4%), Agroalimentare (76,5%), Vitivinicoltura (65%). La 1a edizione di Industria Felix - L’Emilia Romagna che compete, realizzata sui bilanci dell’anno 2017 (gli ultimi disponibili nel complesso), è organizzata da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, Università LUISS Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, Comune di Bologna, con i patrocini di Confindustria e Ansa (media partner) e con la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Lidl Italia e Grant Thornton. La prima tappa di Industria Felix 2019 si è svolta il 5 marzo scorso a Milano per la 3a edizione della Lombardia, le cui conclusioni sono state affidate al presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia.