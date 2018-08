Inps: concorso a 967 posti di consulente protezione sociale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Concorso a 967 posti di consulente protezione sociale Inps Lunedì 6 agosto l’esito della prova preselettiva È terminata , venerdì 3 agosto, la prova preselettiva per il concorso Inps a 967 posti di consulente protezione sociale. La prova avviata il 30 luglio è durata 5 giorni, con i candidati suddivisi in due sessioni, una al mattino e una nel pomeriggio. Seguiranno le due prove scritte e una prova orale come previsto dal bando. Dalla giornata di lunedì 6 agosto sarà possibile consultare sul sito istituzionale www.inps.it, sezione “Concorsi”, l’esito della preselezione. Le domande pervenute per il concorso di consulente protezione sociale Inps sono state 66.821. Di queste, 45.153 (pari al 67,57% del totale) sono state presentate da candidate donne, più del doppio di quelle presentate da candidati uomini, che sono 21.668 (32,43%). I partecipanti alla prova preselettiva sono stati complessivamente 18.143