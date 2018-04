INPS: in Gazzetta il nuovo concorso per 967 funzionari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

In Gazzetta il nuovo concorso per 967 funzionari. È stato pubblicato questa sera sulla Gazzetta Ufficiale il bando di concorso pubblico per 967 Consulenti protezione sociale, destinati a essere inseriti nei ruoli del personale Inps come funzionari di area C, posizione economica C1.

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, sono in possesso di una delle lauree magistrali e dei requisiti indicati all’art. 2 del bando. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente in via telematica, mediante la specifica applicazione disponibile sul sito internet dell’Inps, www.inps.it, utilizzando il PIN Inps, oppure il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), o anche la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). La domanda online deve essere inviata tassativamente entro il termine ultimo del 28 maggio 2018 alle ore 16:00. Il concorso prevede due prove scritte e una orale. Se le domande di partecipazione saranno più di diecimila, sarà effettuata una preselezione dei candidati, consistente in quesiti a risposta multipla, di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale.

Sede, ora e luogo delle prove e dell’eventuale preselezione saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito dell’Inps, nella sezione “Avvisi, bandi e fatturazione”, alla voce “Concorsi” e sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale “Concorsi ed esami” del 5 giugno 2018, pubblicazione che avverrà almeno 15 giorni prima del loro svolgimento. Il concorso viene bandito in contemporanea all’emanazione del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale viene autorizzata la spesa per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato in alcune amministrazioni pubbliche, fra cui l’Inps, che entro il 2020 potrà così assumere ulteriori 455 funzionari C1.