Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Inps: Fondo di assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (Fondo PSMSAD). Sono stati riaperti i termini per la manifestazione di interesse alla nomina quale componente delle commissioni tecniche del Fondo di assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (Fondo PSMSAD). Il Regolamento del Fondo prevede l’istituzione di quattro Commissioni Tecniche chiamate a esprimere pareri preventivi – obbligatori e non vincolanti – sul possesso delle qualità artistiche di coloro che richiedono di iscriversi e sulla qualità artistica delle attività o iniziative per le quali gli iscritti presentino domanda. Le dichiarazioni di interesse alla partecipazione a tali Commissioni dovranno essere compilate utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito www.inps.it nella pagina dedicata all’avviso di riapertura dei termini. Il modulo dovrà essere presentato entro il 7 giugno 2019 all’indirizzo PEC dc.invaliditacivilecreditowelfare@postacert.inps.gov.it, o tramite posta raccomandata A/R in busta chiusa all’indirizzo INPS - Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni - viale Aldo Ballarin, n. 42 - 00142 Roma. Il Fondo sostiene gli iscritti nella loro attività professionale promuovendone la formazione, il perfezionamento e l’affermazione in campo nazionale e internazionale, anche in collaborazione con altre istituzioni italiane e straniere. L’Iscrizione è riservata ai cittadini italiani o di stati appartenenti all’Unione europea che esercitano in forma prevalente e con continuità le attività di pittore, scultore, musicista, scrittore e autore drammatico. Possono essere iscritti anche i cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 anni che, pur non esercitando abitualmente tali attività, dimostrino la loro potenzialità a intraprendere la professione artistica.