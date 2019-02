Inps: reddito di cittadinanza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Il Reddito di Cittadinanza, disciplinato dal decreto-legge 4 del 28 gennaio 2019, è un sostegno per famiglie in condizioni disagiate finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Consiste in un beneficio economico accreditato ogni mese sulla Carta RdC, una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza. Nella home page del sito www.inps.it, è stato pubblicato un manuale che, sotto forma di “domande e risposte”, illustra le caratteristiche generali della misura, le modalità di presentazione della domanda, i requisiti per l’accesso al beneficio, gli adempimenti a carico del cittadino, le eventuali cause di decadenza.