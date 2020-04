Coronavirus, click day bonus 600 euro per gli autonomi: ma il sito Inps è bloccato

Da oggi 1 aprile si può richiedere il bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi o con Partiva Iva. Lo prevede il decreto "Cura Italia", per arginare le conseguenze economiche dell'emergenza coronavirus. nteressarti: http://www.today.it/economia/coronavirus-cura-italia-bonus-quando.htmlFin qui tutto bene, se non fosse che sin dalla mezzanotte, quando è scattato il "click day", il sito web dell'INPS è praticamente "inagibile", come stanno sperimentando i diretti interessati e come dimostrano le migliaia di post sui social.

Il presidente dell'istituto, Pasquale Tridico, aveva spiegato in un'intervista che, sarebbe stata "attivata una procedura semplificata con un Pin semplificato", ma il sistema è evidentemente sovraccarico: "Dall'una di notte alle 8.30 circa,abbiamo ricevuto 300mila domande regolari. Adesso stiamo ricevendo 100 domande al secondo. Una cosa mai vista sui sistemi dell'Inps che stanno reggendo, sebbene gli intasamenti sono inevitabili con questi numeri", ha detto Pasquale Tridico all'Ansa, sottolineando che "Non c'è fretta, come abbiamo detto più volte le domande possono essere fatte per tutto il periodo della crisi, anche perché il Governo sta varando un nuovo provvedimento sia per rifinanziare le attuali misure sia per altre".

