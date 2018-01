Jarvis, il robot bolognese vola a Las Vegas

Prodotto dalla bolognese IOOOTA Srl, partecipa alla missione italiana al Consumer Electronics Show (CES 2018) di Las Vegas dal 9 al 12 Gennaio 2018, la più grande fiera mondiale di prodotti tecnologici di consumo.

Jarvis, la piattaforma tecnologica che permette all'utente di gestire i dispositivi che lo circondano e di farli letteralmente parlare ed interagire tra loro è stata selezionata, dall’ICE e con patrocinio del ministero dello Sviluppo Economico, tra le 10 realtà italiane che parteciperanno alla missione italiana “Made in Italy, the Art of Tecnology” al Consumer Electronics Show.

COS'E' JARVIS. Il “robottino” è stato ideato sia per casa che per l’ufficio per controllare parametri come il risparmio energetico, il controllo dei consumi, la sicurezza dei propri spazi e quella delle persone care. Interviene in tempo reale sia in situazioni che per fretta o distrazione possono capitare, sia nella normale quotidianità con azioni più semplici, come regolare l’intensità dell’illuminazione, il comfort, l'accensione e lo spegnimento di dispositivi elettronici, persino in maniera automatica.

COME FUNZIONA? Ad esempio se usciamo di casa e ci dimentichiamo le luci o la TV accesa, Jarvis lo segnala sul cellulare e la spegne. Ma non è tutto.