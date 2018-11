L’Internet delle Cose in Fiera a Bologna

Mancano pochi giorni all’inizio di ILLUMINOTRONICA, la fiera professionale che da quest’anno si trasferisce a Bologna ed evolve anche nei contenuti, diventando il più importante evento in Italia per le tecnologie “smart” e dei sistemi di luce, domotica e sicurezza.

L’Internet of Things (spesso abbreviato in IoT e traducibile in italiano come “Internet delle cose”) è una delle tendenze tecnologiche più importanti del momento. Con il termine IoT si indicano tutte quelle tecnologie che consentono di trasformare un qualunque oggetto – dal termostato alla televisione, dal frigorifero all’automobile – in un dispositivo connesso a Internet. Questi oggetti (definiti “Smart”) possono essere controllati e monitorati anche a distanza o tramite sistemi a comando vocale. Grazie a sensori e tag, inoltre, essi possono relazionarsi tra loro, adattandosi all’ambiente in cui si trovano e alle esigenze (lampadine che si trasformano in telecamere ed emettono musica, sistemi di comando vocale per gestire la casa).

Attraverso convegni, seminari, aree demo ed esercitazioni pratiche, ILLUMINOTRONICA vuole mostrare l’impatto positivo delle nuove tecnologie sulla vita, che si parli di corretta illuminazione, di benessere delle persone o di risparmio energetico.

DALLA SMART HOME ALLA SMART CITY

Dal 29 novembre all’1° dicembre 2018 al Pad. 19 di BolognaFiere potremo esplorare i diversi scenari della casa del futuro, una casa connessa grazie ai progressi fatti dalla domotica e dalle tecnologie IoT. La trasformazione digitale però non riguarda solo le case e gli edifici: anche le città stanno diventando sempre più connesse, e i progetti in ottica Smart City sono all’ordine del giorno delle Amministrazioni Locali.

Strisce pedonali e lampioni intelligenti che rilevano il movimento, sistemi innovativi per gestire traffico e parcheggi, strumenti per informare o per dare comunicazioni di allerta ai cittadini in tempo reale… sono solo alcuni esempi di applicazione delle tecnologie IoT per città e spazi urbani.

Su quest’ultimo tema, in fiera ci saranno convegni di approfondimento, casi di successo e il premio Award Ecohitech: il riconoscimento alle Smart City italiane più virtuose per eco-compatibilità e risparmio energetico che quest’anno vedrà un’assegnazione speciale ad alcuni Comuni del territorio emiliano.

INSTALLAZIONI E AREE DEMO

Oltre all’area espositiva e al ricco programma di convegni, a ILLUMINOTRONICA ci saranno installazioni e aree demo per vedere come le nuove tecnologie vengono applicate e il loro funzionamento. Tra quelle da non perdere segnaliamo “Near Zero Energy Building (NZEB): la casa del futuro” (l’installazione di una casa energeticamente autosufficiente grazie a una serie di tecnologie integrate) e “Digital Retail Experience: il negozio del futuro” (un negozio interattivo, in cui la tecnologia trasforma l’esperienza d’acquisto dando vita ad ambienti immersivi e coinvolgenti).

Non mancherà infine un’area startup, con le giovani realtà del territorio dell’Emilia Romagna (e non solo) più innovative: qui potremo vedere Jarvis by Ioota, un maggiordomo virtuale, A-System, un interruttore invisibile e poi Hooro, un sistema pensato per raccogliere i dati sulle preferenze di acquisto in negozio.

L’appuntamento con la tecnologia è quindi a ILLUMINOTRONICA - a BolognaFiere dal 29 novembre al 1° dicembre.

Per maggiori informazioni: https://illuminotronica.it/cosa-vedere/

