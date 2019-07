Vertenza La Perla, Caliandro: 'Intervento del Governo per salvaguardare i posti di lavoro'

Il Capogruppo Pd in Regione Stefano Caliandro, è primo firmatario di una risoluzione di maggioranza che chiede al Governo di intervenire al più presto per la salvaguardia dei 126 posti di lavoro.

Domani 9 luglio in Commissione Politiche economiche dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, verrà discussa una risoluzione nella quale si chiederà al Governo di intervenire e di fare la sua parte per salvaguardare i 126 posti di lavoro de La Perla. Il primo firmatario è il Capogruppo Pd Stefano Caliandro, impegnato sin dall’inizio della vertenza, assieme ai sindacati e alla Giunta, per cercare tutte le strade per risolvere la crisi de LA Perla, la storica azienda bolognese di intimo di lusso. “Quello che colpisce maggiormente in questa vicenda – sottolinea Caliandro – è che tutte le persone in mobilità sono donne. Un duro colpo per queste famiglie che contano, per onorare le spese e i mutui contratti per l’acquisto della prima casa, sul lavoro a La Perla. Una professionalità e un’eccellenza artigianale, dunque, che rischiano di scomparire se non si corre subito ai ripari per scongiurare questi licenziamenti”.

“Noi come Regione Emilia-Romagna – prosegue il Capogruppo Pd - grazie all’interessamento dell’assessore Palma Costi, abbiamo promosso un tavolo con i sindacati e l’azienda per tentare un confronto a salvaguardia dei posti di lavoro. In quel tavolo si è chiesto agli amministratori de La Perla di elaborare un piano industriale chiaro e sostenibile. La risoluzione, inoltre, la quale spero veda l’unanimità di tutte le forze politiche presenti in Commissione, chiede di impegnare la Giunta ad attivarsi presso Governo e ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro per valutare – conclude Caliandro – tutte le azioni possibili per salvaguardare le lavoratrici e le loro famiglie, nonché l’insediamento produttivo che caratterizza il territorio emiliano romagnolo e la centralità del sito bolognese”.