La Perla, si torna a scioperare: "Donne sull'orlo di una crisi..."

"Donne sull'orlo di una crisi". Così recita uno dei cartelli preparati in occasione del nuovo sciopero e presidio delle lavoratrici del gruppo La Perla.

La mobilitazione è stata promossa da rsu, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec Uil di Bologna in occasione del tavolo di crisi convocato dopo l'annuncio degli esuberi da parte dell'azienda.

Le manifestanti - munite di striscioni, fischietti e intonando cori per ricordare la crisi aziendale - si sono radunate alle ore 14 odierne davanti all'Assessorato regionale alle Attività produttive, in v.le A.Moro.

Esuberi "La Perla"

Esubero di personale impiegato nel sito di Bologna, pari a 100/120 unità". Così ha fatto sapere nei giorni scorsi la direzione della storica azienda di lingerie.

A una settimana fa risale l’incontro tra i delegati di CGIL, CILS e UIl e la direzione per avere aggiornamenti sull’andamento aziendale. "Nell’illustrare alcune scelte di strategia industriale per il rilancio del brand e di riduzione dei costi- come riferito dai sindacati - l'azienda ha comunicato l’intenzione di procedere a dichiarare un esubero di personale, impiegato nel sito di Bologna, pari a 100/120 unità". Secondo i sindacati, una riduzione di tale portata "metterebbe a rischio la continuità produttiva del sito di Bologna,impoverendo il bagaglio professionale che ha reso La Perla il marchio riconosciuto in tutto il mondo".

Nell’assemblea tenutasi subito dopo l’incontro è stato dichiarato lo stato di agitazione e un pacchetto di 16 ore di sciopero, nel quale si inserisce la mobilitazione odierna.

