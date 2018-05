La regione Calabria porta a “Fico eataly world” vini passiti e dolci tipici

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Fine settimana all’insegna dei Vini Passiti e dei Dolci tipi regionali allo stand della Regione Calabria realizzato su iniziativa della Presidenza della Regione Calabria - Settore Internazionalizzazione - in collaborazione con l’Arsac, l'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese per conoscere e degustare le eccellenze regionali. Sabato 12 e domenica 13 maggio si potranno conoscere e degustare i Vini Passiti in abbinamento ai Dolci tipici regionali. Moscato di Saracena, Greco di Bianco e Mantonico, in abbinamento con i Mandorlati (dolci tipici della tradizione calabrese canditi con arancio, bergamotto e liquirizia), Pitta ‘mpigliata, Mostaccioli di Soriano e Susumelle, saranno i prodotti identitari della cultura e della tradizione enogastronomica del territorio calabrese che i visitatori potranno degustare. Continua il grande successo sei sapori calabresi. Nei giorni scorsi, infatti, allo stand della Regione, protagonisti delle degustazioni e delle attività di lancio e valorizzazione, promosse su iniziativa della Presidenza della Regione Calabria, sono stati i prodotti dei Parchi Nazionali calabresi. Tutti gli eventi di “Fico – Fabbrica Italiana COntadina” sono realizzati su iniziativa della Presidenza della Regione Calabria – Settore Internazionalizzazione – in collaborazione con l’Arsac, l'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese. Fico, già da qualche settimana, ha superato il milione di visitatori.