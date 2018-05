La startup bolognese sfridoo conquista il progetto europeo climate-kic 2018 - fase 1

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Sfridoo, la startup che aiuta e accompagna le aziende nella transizione verso un modello di economia circolare, conquista il progetto europeo Climate-KIC dopo una selezione su più di 40 imprese innovative. Climate-KIC, acceleratore istituito dall'EIT - l’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia - ha come finalità quella di premiare, durante la fase 1, attraverso un contributo finanziario di € 5.000, coaching dedicato, formazione, accesso a sale riunioni e networking, quelle startup che stanno innovando nel settore ambientale, proponendo soluzioni ad alto valore tecnologico. Sfridoo1, azienda iscritta al registro delle imprese innovative e attualmente accelerata da Aster, nella slendida cornice delle Serre dei Giardini Margherita di Bologna, ha studiato un metodo per la tracciabilità internazionale degli scarti industriali e dei rifiuti riciclabili, la materia prima del futuro, grazie a quel protocollo che è alla base del sistema di pagamento digitale Bitcoin: la Blockchain. Un registro virtuale dove impianti e aziende internazionali possono verificare in ogni momento tutti i dati della qualità dei lotti, delle quantità conferite e trasportate, della provenienza del materiale e dell'affidabilità aziendale, in modo da ripercorrere tutto lo storico della filiera, a portata di smartphone. I benefici che questo studio apporta agli attori della filiera sono molteplici e comportano già da oggi una rivalutazione del modello economico verso una maggiore consapevolezza dell'utilizzo delle risorse, in direzione di un’Economia Circolare. Dal rapporto “No Time to Waste” della Bank of America Merrill Lynch si evidenzia che la produzione annua di rifiuti nel mondo si attesta attorno alle 11 miliardi di tonnellate, di cui solo il 25% viene recuperato o riciclato. A questi dati si aggiungono quelli sull’aumento di richieste di materia prima: si prevede infatti che nel 2030 il gap tra domanda e offerta sarà di circa 8 miliardi di tonnellate, salendo progressivamente a 29 miliardi nel 2050 (“Circular Economy” Peter Lacy, Jakob Rutqvist, Beatrice Lamonica, 2015). La piattaforma Sfridoo.com verrà implementata di questo servizio di tracciabilità grazie al supporto di MetaRing, startup bolognese specializzata in IT. Operativamente l’azienda o l’impianto di riciclaggio potrà certificare il proprio lotto fisico da commercializzare su Sfridoo (costituito da materia riciclabile, sottoprodotti o materia prima seconda), allegando informazioni sulla provenienza, sulla composizione, sulla qualità, sulla quantità, sui sistemi di misurazione adottati e sulla certificazione degli strumenti di misura. Il sistema genererà un blocco di dati sul registro della Blockchain (o DLT - Distributed ledger technology, sistema decentralizzato di gestione dei dati), che li certifica e ne rende pubblica quota parte. Il lotto sarà dunque visibile ai trader internazionali che potranno visualizzarne la descrizione e inserire le proprie offerte. Individuato il miglior acquirente, la destinazione finale del lotto verrà registrata su Blockchain. La piattaforma genererà dunque un QR code, che verrà affisso sul lotto, mediante sigillo tracciante, che identificherà tutte le informazioni del materiale, per poi procedere alla spedizione. Raggiunta la destinazione finale, l'impianto di riciclo o la fonderia validerà la consegna su Blockchain mediante lettura del QR code, sbloccando la transazione economica sulla base della cifra pattuita con il produttore. Il pagamento avverrà in valuta corrente mediante sistemi certificati di pagamento online (senza l’utilizzo di criptocurrency, per non incorrere nel problema della volatilità finanziaria delle monete digitali). Il lotto verrà unificato con altri per un rinnovato ciclo produttivo che realizzerà nuovi prodotti commerciali. Afferma Marco Battaglia, CEO e Co-Fondatore di Sfridoo: “Se la materia prima più importante per le imprese sono diventati i dati, siano essi su qualità e quantità, chi registra e archivia informazioni sul ciclo di vita di un materiale avrà un enorme potere contrattuale internazionale. Nonché un prodotto molto appetibile per quelle aziende che devono rispondere a determinate compliance o grandi aziende clienti, oltre a rispettare l’ambiente e rientrare a pieno titolo tra coloro che credono in un modello economico circolare.” Sostenibilità, tracciabilità, sicurezza, lotta all’evasione fiscale, frodi e sfruttamento dei lavoratori, sono valori e i benefici sui quali Sfridoo intende lavorare: offrire agli operatori del commercio internazionale degli scarti un servizio tecnologico che supporti le loro attività nel rispetto dell’ambiente e della comunità, secondo i principi della sostenibilità e dell’economia circolare. Il primo passo verso una nuova frontiera tecnologica innovativa. Qui due breve estratti dai nostri profili LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/sfridoo-vince-il-bando-europeo-climate-kic-2018-marco-battaglia/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BxerroqJETtuOXjxDLMYbMg%3D%3D https://www.linkedin.com/pulse/economia-circolare-e-blockchain-per-la-tracciabilit%C3%A0-dei-battaglia/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BxerroqJETtuOXjxDLMYbMg%3D%3D L'intervista rilasciata ad Aster: https://www.aster.it/news/protagonisti_innovazione/sfridoo-economia-circolare-e-blockchain-per-la-tracciabilita