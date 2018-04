Colpo di coda della crisi Minarelli: licenziati richiamati per troppe commesse

Licenziati a fine 2017 per la crisi del mercato degli scooter. Richiamati con contratti a tempo determinato per far fronte ai picchi produttivi. "A volte la realtà supera la fantasia", sintetizzano Fiom e Fim, commentando quanto sta accadendo in questi giorni alla Motori Minarelli (gruppo Yamaha) di Lippo di Calderara, nel bolognese.

"A fine del 2017 la Motori Minarelli, dopo una vertenza durata oltre tre mesi e dopo 6mila ore di sciopero, ha licenziato 58 lavoratrici e lavoratori che hanno accettato di uscire dall'azienda a fronte di un importante incentivo economico, 75mila euro", ricordano i sindacati assieme ai delegati nelle rsu aziendali. L'azienda, evidenziano Fiom e Fim, "ha sempre dichiarato in tutte le sedi che il ridimensionamento del sito di Calderara e i conseguenti licenziamenti erano motivati dalla crisi del mercato degli scooter".

E, invece, "a soli 3 mesi dalla consegna delle lettere di licenziamento, sta richiamando una parte di quegli stessi lavoratori e lavoratrici, proponendo loro un contratto a tempo determinato per 4 mesi, perché non riesce ad evadere le commesse che ha nel portafoglio ordini". Una situazione "paradossale" che, tuttavia, sostengono le sigle dei metalmeccanici, "avevano visto giusto a non condividere il piano industriale proposto dalla Motori Minarelli e a prevedere regole vincolanti per l'impresa che oggi impongono alla Motori Minarelli di richiamare i lavoratori licenziati e a non avvalersi di personale precario".

Per questo, concludono Fiom e Fim, "oggi più che mai in Motori Minarelli, come del resto ben confermato dall'alta partecipazione al voto per il rinnovo della rsu a febbraio, c'è bisogno di un sindacato serio e strutturato che, nel confronto con l'azienda, eviti che la malagestione e la scarsa pianificazione si scarichino sulle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori". (Vor/ Dire)