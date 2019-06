Lavoro, dalla Città metropolitana l'annuncio: "Assumeremo 118 dipendenti in più"

Nel triennio 2019/2020 la Città metropolitana assumerà 118 dipendenti in più rispetto a quanto già previsto dal Piano Assunzioni. È quanto emerge dal primo aggiornamento al piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) 2019–2021 approvato con atto del sindaco.

Nel dettaglio sono previste: nel 2019 54 unità aggiuntive per un totale di 105 assunzioni; nel 2020 35 unità aggiuntive per un totale di 54 assunzioni; nel 2021 29 unità aggiuntive per un totale di 45 assunzioni.

"Con questo aggiornamento – dichiara il vicesindaco metropolitano con delega al Personale Fausto Tinti - abbiamo un Piano assunzioni che non ha precedenti negli ultimi anni: in tre anni avremo 204 nuovi assunti. Segno che questo nuovo Ente si occupa di funzioni e di progetti sempre più rilevanti per il territorio e la comunità metropolitana. E segno che siamo un Ente capace di innovare con competenze di qualità il proprio ruolo a livello regionale e nazionale."

L'aggiornamento - si legge in una nota della città metropolitana - "è stato elaborato in coerenza con il prevedibile sviluppo strategico dell'ente nel medio periodo e volto ad assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e delegate dalla Regione Emilia-Romagna a cui la Città metropolitana è preposta: a partire dai Lavori Pubblici (scuole e strade), Pianificazione e Sviluppo economico".

Oltre al riassetto organizzativo - fanno sapere da palazzo Malvezzi - "verranno valorizzate le professionalità interne all'ente per le peculiarità del ruolo svolto e verrà potenziato l'organico con professionalità altamente specializzate, realizzando un'organizzazione dinamica, flessibile ed in continua evoluzione2.