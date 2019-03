Otto Comuni insieme per il lavoro: aiuto ad andare in pensione

'Insieme per il Lavoro' lancia un appello rivolta alle realtà del terzo settore per accompagnare alla pensione disoccupati che, per diversi motivi, si ritrovano in una condizione di disagio.

Su invito del sindaco metropolitano, otto Comuni (Bologna, Castello D’Argile, Pianoro, Galliera, Imola, Ozzano, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale) hanno deciso di destinare i fondi del servizio di raccolta, trasporto e valorizzazione di indumenti usati al progetto di Insieme per il lavoro.

Si tratta di circa 150 mila euro che serviranno per finanziare i progetti presentati dalle associazioni, cooperative o altri soggetti del terzo settore. Sarà prevista la copertura dell'80 per cento del costo salariale fino al massimo di 10mila euro per risorsa e il contributo non potrà superare i 20 mila euro per ente. Questo significa che potranno essere approvati 7 o 8 progetti, con un aiuto destinato almeno a 15 persone.

"Vogliamo stare dalla parte di chi è in difficoltà - afferma l'assessore al Lavoro Marco Lombardo - ci sono tante persone di età compresa tra i 57 e 66 anni che vivono in un limbo e noi vogliamo aiutarle". I destinatari dei progetti dovranno avere questi requisiti: essere disoccupati; non percepire Naspi o reddito di cittadinanza né avere i requisiti per accedere a queste due misure di sostegno; avere un’età compresa tra 57 e 66 anni e non aver ancora maturato il diritto all’accesso al pensionamento (sia di vecchiaia sia pensionamento anticipato); non avere usufruito dell’anticipo pensionistico sociale o volontario; essere utenti dei servizi offerti da Insieme per il Lavoro; risiedere o avere domicilio nei Comuni che hanno aderito all’iniziativa.