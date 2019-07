Regione, al bando i primi 500 posti di lavoro

Come annunciato, prendono il via i concorsi in Regione Emilia-Romagna. La prima tornata riguarda i 447 posti per laureati, spiegano da viale Aldo Moro, a cui si aggiungono 116 posti riservati solo ai dipendenti regionali (sempre con laurea) per sei diversi profili professionali: materie amministrativo-giuridiche; economico-finanziarie; gestione del territorio e del patrimonio pubblico; programmazione del territorio, dei trasporti e della tutela ambientale; agro-forestali; trasformazione digitale.

Le candidature possono essere presentate entro il prossimo 13 settembre. Una seconda tornata è già programmata per novembre, quando sarà la volta di tre concorsi pubblici per diplomati. A dicembre, infine, sono previsti concorsi per assumere con contratto di formazione e lavoro giovani laureati nel settore agro-forestale e fitosanitario.

Sul proprio portale web, la Regione mette a disposizione una piattaforma da cui scaricare i testi dei bandi e iscriversi ai concorsi. Una sezione e' anche dedicata al welfare aziendale, una formazione professionale e una terza sezione allo smart working e telelavoro. Disponibile infine una guida per affiancare il candidato nella procedura concorsuale. Le nuove assunzioni riguardano un fabbisogno complessivo per la Regione di 1.216 unità di personale nel triennio.