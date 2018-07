Rider licenziato e reintegrato, ciclofattorino bolognese oggi alla Camera

Sarà alla Camera per ascoltare la risposta del Governo all'interpellanza sui riders presentata al ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, dai deputati bolognesi del Partito democratico Gianluca Benamati e Andrea De Maria il fattorino Andrea Ramponi, licenziato da Glovo dopo essersi iscritto alla Uil e poi reintegrato.

Il rider, fa sapere il sindacato, sarà a Montecitorio alle 11 (la risposta all'interpellanza è prevista alle 11.30), assieme a Carmelo Massari della Uil Emilia-Romagna e a Roberto Rinaldi, segretario organizzativo Uil Emilia-Romagna.

Nel documento, sottoscritto anche dai parlamentari dem Carla Cantone, Francesco Critelli e Luca Rizzo Nervo e che sarà illustrato da De Maria (mentre Benamati si incaricherà di rispondere al Governo), si sottolinea, anche alla luce della 'Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano' siglata recentemente a Bologna e "dell'importante provvedimento legislativo finalizzato al miglioramento delle tutele" della Regione Lazio, la necessita' "di regolamentare presto e uniformemente questo settore lavorativo".

Per questo, i deputati dem chiedono al Governo cosa intenda fare "per affrontare le problematiche" degli "oltre 550.000 lavoratori della 'Gig economy', che rappresentano il 2,5% degli occupati in Italia", di cui fanno parte "circa 6mila riders, la cui paga oraria oscilla tra i quattro e i sette euro".

Da parte sua, infine, la Uil conferma di aver "avviato un'azione legale, patrocinata dallo studio del professor Giovanni Alleva", a tutela di Ramponi, il cui reintegro sarebbe stato accompagnato, aveva denunciato giovedi' scorso il segretario della Uil, Carmelo Barbagallo, da "una forte riduzione dell'orario, con conseguente drastico taglio del corrispettivo economico". (Ama/ Dire)