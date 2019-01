Riders, Lombardo si appella al governo: "Estendere carta di Bologna"

Il modello da replicare per una legge sul lavoro dei riders c'e' gia': e' la Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori digitali siglata a Bologna a maggio. E' il messaggio che l'assessore al Lavoro del capoluogo emiliano, Marco Lombardo, vuol far arrivare al Governo e al Parlamento: per farlo, Lombardo ha pubblicato un video su Facebook chiedendo di condividerlo per "farlo arrivare a chi puo' affrontare il tema a livello legislativo".

La Carta di Bologna ha prodotto "passi concreti, non promesse o impegni vaghi", sottolinea l'assessore nel video. L'intesa, siglata per ora solo da Sgnam-Mymenu, "ha tolto alle piattaforme un alibi", continua Lombardo: perche' se quanto previsto dal documento "e' sostenibile per la piu' piccola di queste piattaforme, tra l'altro tutta italiana, come puo' essere non sostenibile per i colossi del food-delivery?".

A partire da cio', "ci rivolgiamo direttamente al Governo, nela persona del ministro Luigi Di Maio, e al Parlamento- e' il messaggio dell'assessore bolognese- affinche' intervengano al piu' presto per estendere attraverso un decreto, una legge, gli standard minimi di tutela previsti dalla Carta su tutto il territorio nazionale.

Non possiamo rischiare che un ragazzo, un lavoratore, possa farsi male o peggio morire, com'e' sucesso in Toscana, per cinque euro lordi l'ora". Questo rappresenta "un impegno di civilta' giuridica e non solo una battaglia politica e culturale sul tema del lavoro che cambia nel nostro Paese e sul lavoro digitale.

Per questo- e' l'invito di Lombardo- vi chiediamo di condividere questo video e di farlo arrivare a chi puo' affrontare il tema a livello legislativo". Ieri il ministero del Lavoro ha fatto sapere che una norma e' pronta e le tutele saranno assicurate ai riders entro marzo. (Dire)