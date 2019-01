Sportello lavoro del Comune, in 4mila hanno chiesto aiuto

Più di 4mila persone hanno chiesto consigli allo Sportello per il lavoro, il servizio pubblico di orientamento professionale offerto dal Comune di Bologna. Nel 2018 infatti, 4.319 persone si sono rivolte all'ufficio in vicolo Bolognetti non solo per per cercare o cambiare lavoro, ma anche per rafforzare le proprie competenze attraverso momenti di formazione.

Una volta chiesto aiuto allo sportello, gli operatori si attivano per individuare obiettivi professionali realistici e mirati sulla persona, che tengano conto delle richieste del mercato. Infatti, in alcuni casi "può succedere che vengano individuate necessità di aggiornamento professionale, necessità di rafforzamento delle competenze linguistiche o informatiche", scrive il Comune in una nota.

Non solo, lo sportello è attivo anche online, dove mette a disposizione materiali utili alla ricerca e informazioni su corsi di formazione, ricerche di personale, giornate di orientamento e concorsi pubblici locali e nazionali. Il sito registra 60mila accessi in più rispetto al 2017, raggiungendo quota 364mila.

Lo sportello poi, grazie a un'equipe multiprofessionale, cura anche l'inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra servizi pubblici, sociali e sanitari. Ad esempio, nell'ultimo anno 768 persone sono state valutate 'positive' nella verifica della loro condizione di fragilità dallo staff dal portale online regionale "Lavoro per te". In questa fase, sono stati approvati 441 progetti personalizzati, che riguardano sia l'inserimento in corsi di formazione professionali sia lo svolgimento di tirocini formativi.

(Saf/ Dire)