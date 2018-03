Martedì 13 marzo "Buono a Sapersi" arriva a Bologna: si parlerà di squacquerone

LUCA FAGGIONI, esperto di formaggi, spiegherà le caratteristiche dello squacquerone, mostrandone i diversi usi in cucina. TIZIANA MONTALCINI, dietista, ne illustrerà le proprietà benefiche, con un occhio alle preparazioni più salutari. Il Professor ANDREA CUSUMANO, docente di Oftalmologia all’Università Tor Vergata di Roma, sottolineerà l’importanza della riboflavina contenuta nello squacquerone, per contrastare l’insorgenza della congiuntivite. MATTEO PISCIOTTA, maestro di cucina, mostrerà come utilizzare lo squacquerone per preparare tre originali piadine. Gli farà eco la collega RITA MONASTERO, che, invece, ne proporrà una variazione originale con trofie e noci.

Non mancherà un collegamento in diretta con l’inviato IVAN BACCHI, ospite di uno stabilimento di produzione di squacquerone a Castel San Pietro Terme (Bologna). Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, CLAUDIO GUERRINI, dai banchi del mercato coperto di Novara.