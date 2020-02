Imprese, premio alla Marzocchi: "Affidabilità finanziaria e alte performance gestionali"

Marzocchi Pompe, azienda specializzata in pompe e motori a ingranaggi ad alta prestazione, è stata premiata tra le migliori imprese della provincia di Bologna per le performance gestionali e di affidabilità finanziaria (anno fiscale 2018). Il riconoscimento è stato consegnato all'amministratore delegato di Marzocchi, Gabriele Bonfiglioli, in occasione della seconda edizione di 'Industria Felix Emilia-Romagna', ieri a palazzo Re Enzo in collaborazione tra gli altri con l'Università Luiss Guido Carli e con Cerved Group, sotto il patrocinio del Comune di Bologna.

L'azienda di pompe è stata selezionata nell'ambito di un'inchiesta Cerved, analizzando i bilanci di 12.591 societa' di capitali con sede legale in Emilia-Romagna dai ricavi compresi tra i 2 milioni e i 6,1 miliardi di euro. Commenta Gabriele Bonfiglioli, ad di Marzocchi Pompe: "Siamo onorati di ricevere questo autorevole riconoscimento, simbolo dell'impegno di tutti noi per una gestione virtuosa dell'azienda dal punto di vista sia industriale che economico-finanziario, che ci ha permesso di recente di sbarcare nel mercato borsistico Aim Italia. Non vogliamo pero' fermarci qui".

