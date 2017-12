Med Store apre al Centro Meridiana, bagno di folla per Bologna calcio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Festa al Centro Meridiana per l’apertura del nuovo negozio targato Med Store. Una delegazione del Bologna Calcio è stata ospite d’onore all’inaugurazione del punto vendita, ultimo nato della più grande catena di negozi specializzati Apple, ulteriore passo in Emilia-Romagna della famiglia Parcaroli, dopo l’acquisizione di Datapiù (catena DataTrade), già presente a Ravenna, Modena e Bologna. Folla record mercoledì pomeriggio in store, un luogo appositamente studiato per offrire un’esperienza d’acquisto innovativa e unica nel suo genere. Un ambiente spazioso, trasparente e luminoso, dal design minimalista e trascinante. Un layout semplice e allo stesso tempo elegante, subito riconoscibile. Da grandi schermi, a strutture in vetro e arredi in legno, passando per la valorizzazione degli accessori che ruotano intorno al mondo Apple, fino a raggiungere una sempre più accurata esposizione dei prodotti su grandi tavoli bianchi. Una grande festa, quella andata in scena nel tardo pomeriggio: Domenico Maietta e Adam Masina, difensori del Bologna Calcio hanno firmato autografi e scattato foto con tantissimi curiosi e fan accorsi per l’evento. L’appuntamento è stata anche occasione per visitare il nuovo punto vendita Med Store, che si aggiunge all’altro store di Bologna presente al Centro Nova. Il più grande negozio dell’intera catena è stato inaugurato al Centro Meridiana, punto di riferimento per il mondo Apple e le tecnologie più avanzate, servizi e il non plus ultra delle novità hi-tech, con un’intera ala dedicata al centro assistenza autorizzato Apple, un’ampia sala corsi in vista per momenti di formazione con seminari e workshop e condivisione con i clienti, oltre a uffici Business ed Education. Accanto ad un servizio di vendita infatti, Med Store offre soluzioni ad hoc dedicate alle aziende, scuole, università e pubbliche amministrazioni. “Per essere sempre più vicini ai nostri clienti portiamo avanti l’ambizioso progetto di radicarci sempre di più nel territorio. - dice Stefano Parcaroli, direttore generale Med Group - E lo facciamo aprendo al Centro Meridiana, un’area ampia, moderna, dove passeggiare, acquistare, trascorrere il tempo libero in totale relax con numerosi punti ristoro e anche un polo di divertimento per grandi e piccini. In un contesto simile Med Store non poteva non essere presente con tutta la professionalità e l’esperienza maturata negli anni che ci hanno portato ad essere un riferimento con ben 17 negozi in Italia”. Per l’occasione iPhone X disponibile con custodia e vetro Tunit in omaggio fino al 24 dicembre. Inoltre AirPods a 179€, Apple Watch a partire da 279€ e numerose offerte come il MacBook Air a 999€. In store anche i migliori marchi della musica come Beats, Bose, Sonos e Pioneer, passando per il top del mondo grafica e video con Wacom e GoPro, droni e molto altro. Un luogo dove scoprire (e provare) i prodotti dedicati alla domotica per trasformare la casa in un appartamento del futuro. In vetrina anche tutte le novità tecnologiche per il mondo del fitness, della salute, fotografia e DJ. In calendario una nuova apertura a Fano (Pesaro) oltre ai lavori per la futuristica sede centrale di Macerata che ospiterà il più grande museo Apple del centro Italia.

