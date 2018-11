Commercialisti, Ferrari di Aidc:"Figura centrale tra cittadini e Pa, sia riconosciuta"

"Strategie di cambiamento, la nuova sfida dei dottori commercialisti", questo il titolo del VII meeting nazionale della categoria. Una fitta giornata di lavori: tavole rotonde e workshop per discutere di futuro, scelte e indirizzo comune.

Abbiamo intervistato Andrea Ferrari, presidente dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti. "La digitalizzazione non è il futuro, è già il presente. Il nostro orizzonte strategico non è quello di stare in trincea - ha detto Ferrari - ma dimostrare di essere i migliori e conquistare nuovi territori, questo dobbiamo fare come dottori commercialisti.

Servono strategie comuni da parte dell’intera categoria, non di singoli. Chiediamo che il dottore commercialista venga riconosciuto formalmente come incaricato di pubblico servizio, in quanto tramite e punto di congiunzione tra cittadini e Pubblica amministrazione. Per questo è necessario un dialogo costante con la politica, affinché riconosca le nostre competenze e le nostre specializzazioni”.