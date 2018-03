Meeting Tailorsan

Si terrà l’8 e il 9 marzo nella splendida cornice del Palazzo di Varignana, a pochi chilometri da Bologna, il sesto meeting della Tailorsan, azienda leader nel settore dell’ecologia.

Come ogni anno, la due giorni di lavoro e relax sarà l’occasione per tirare le somme al termine di un anno di lavoro e per ritrovare tutti i componenti della famiglia Tailorsan, che ogni anno diventa sempre più numerosa.

Negli ultimi mesi, infatti, si sono aggiunti nuovi partner e il numero dei concessionari è salito a 20 in tutta Italia, aumentando in maniera capillare la presenza dell’azienda in tutta Italia. A fare gli onori di casa l’amministratore Loris Talone, che analizzerà l’andamento del mercato e dei fatturati, e illustrerà le strategie future dell’azienda e gli obiettivi da raggiungere nel 2018. “Siamo sempre più orgogliosi - le sue parole - di ritrovarci anno dopo anno a registrare la nostra crescita costante.

Un merito che va condiviso con tutti i nostri concessionari presenti al meeting”. Ospiti prestigiosi si alterneranno nel ruolo di relatori per gli ospiti: giovedì mattina, infatti, è previsto l’intervento di Nicola Rizzoli, ex arbitro, ora responsabile e designatore della Can A. Nella mattinata di sabato, invece, toccherà a Gian Paolo Montali, uno degli allenatori più vincenti della storia della pallavolo italiana e mondiale, dirigente sportivo e attuale Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022 che si terrà in Italia.

Nella serata di venerdì sarà Gianfranco Butinar, attore, imitatore e comico, a far divertire i partecipanti al meeting con uno spettacolo dedicato e privato e per festeggiare un anno di ulteriore crescita da parte della Tailorsan, che dal 2010 è stata presente con i suoi servizi in oltre 15 mila cantieri e che solo nel 2017 ha partecipato ad oltre 1500 eventi in tutta Italia.