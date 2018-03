Meliconi sceglie Social Factor per la promozione del brand sui social media

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Meliconi S.p.A. ha scelto i servizi di Social Factor per promuovere il brand e l’intera gamma prodotti sui social media. La digital agency bolognese amplia così il portfolio clienti – comprendente tra le altre Fabbri 1905, Aeroporto di Venezia, Ducati, Technogym – con una nuova importante collaborazione nel settore Houseware e Accessories. La partnership è stata siglata dopo una consultazione interna e riguarda lo sviluppo e attuazione delle strategie digitali sia per Meliconi che per MySound, giovane brand dedicato agli amanti della musica. Il principale obiettivo sarà quello di parlare con i fan e allargare l’audience di riferimento, ascoltando e trasmettendo i valori che hanno reso celebre l’azienda negli ultimi cinquant’anni di storia italiana. Le piattaforme social scelte sono Facebook e Instagram, pronte al kick-off dal mese di aprile 2018. Meliconi è uno dei marchi più popolari e amati in Italia. Nata nel 1967, la società è cresciuta interpretando i bisogni e trovando soluzioni innovative per la vita di tutti i giorni, entrando così nella quotidianità di milioni di persone. Partendo da questo presupposto, Social Factor presidierà i canali social di Meliconi e MySound curandone la presenza, la strategia digitale e tutta l’attività di community management. “Affidabilità, qualità e innovazione, sono da sempre le chiavi di lettura che ci hanno permesso di entrare in contatto con la quotidianità dei consumatori, dando risposte concrete ai bisogni di tutti i giorni. E sono i valori che abbiamo visto in Social Factor, con cui siamo certi di raggiungere nuovi importanti traguardi”, ha dichiarato Marco Cinti, Responsabile Marketing di Meliconi. “Siamo davvero contenti di iniziare questo percorso per rendere ancora più memorabile e attento ai dettagli un brand che fa parte della storia italiana”, ha dichiarato Enrico Gualandi, Founder & CMO di Social Factor. “La nostra agenzia e Meliconi hanno l’innovazione nel DNA e per questo siamo entusiasti di affrontare insieme le prossime sfide del mercato”, ha aggiunto Fabrizio Fogli, Founder & CCO.