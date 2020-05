Riaprono i mercati in provincia, ma la Piazzola no: oggi il sit-in di protesta

Gli storici mercati di Bazzano, Valsamoggia e Porretta - Alto Reno Terme riaprono sabato 23 maggio, ma la Piazzola no. Per Confesercenti si tratta di "un primo segnale di riavvio del settore dopo le difficoltà dovute alle chiusure a seguito dell’epidemia Covid-19 - e gli stessi ambulanti - aderenti ad ANVA (Associazione Nazionale Commercio su Aree Pubbliche) "ringraziano le Amministrazione Comunali per la disponibilità dimostrata, che ha portato ad una attenta organizzazione in grado di garantire, da un lato la sicurezza degli operatori e dei cittadini dall’altro la possibilità di ripresa dell’attività economica per gli operatori di commercio su aree pubbliche".

Confesercenti auspica il riavvio di tutti i mercati del territorio bolognese che "rappresentano un servizio per la cittadinanza" e rinnova "la richiesta fatta a tutti i Comuni di esenzione totale del suolo pubblico per il periodo in

cui i mercati non hanno avuto luogo e la riduzione per questi mesi di ripartenza, per permettere alle

attività di superare questo difficile periodo".

Nessuna novità invece per il mercato della Piazzola e oggi, 22 maggio, è annunciato un sit-in di protesta dalle ore 18, proprio in Piazza VIII agosto, dove i commercianti pensavano di poter tornare in questo fine settimana: "La Piazzola c'è da 650 anni ed è uno fra i più grandi e storici mercati d'Italia - ha detto un ambulante a Bologna Today - anche per questo noi lavoratori chiediamo più considerazione visto che da settimane scriviamo all'amministrazione e ancora non sappiamo quando potremo ricominciare le nostre attvità di vendita. Questa è la motivazione fondamentale che ci fa scendere in piazza: per noi possibile che non ci sia ancora un progetto e delle direttive a cui adeguarci? Eppure da tempo ci siamo messi a disposizione per condividere delle soluzioni per la sicurezza del mercato. Vorremmo sensibilizzare l'amministrazione pubblica su quello che stiamo passando. Domani pensavamo di rimontare i banchi e invece andremo a protestare (ore 18.00, Piazza VIII Agosto)".