Mercatone Uno: accordo per la vendita di 55 negozi e 300 posti di lavoro

Mercatone Uno e di Shernon Holding Srl hanno siglato coi sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs l'intesa sulla procedura di cessione dei punti vendita.

E' previsto il passaggio di 2.019 lavoratori dipendenti dei 55 punti vendita, della sede di Imola e delle società di logistica, servizi e trading, acquisiti dalla Shernon Holding Srl, società che opererà nell'ambito dello stesso settore merceologico di Mercatone Uno. L'intesa prevede anche il diritto di prelazione nelle assunzioni per i lavoratori dei negozi oggetto di cessione e impegna Shernon Holding a creare 300 nuovi posti di lavoro entro il 2022 al raggiungimento degli obiettivi di crescita e sviluppo contenuti nel piano di rilancio. Ai lavoratori sara' applicato il contratto nazionale del terziario, distribuzione e servizi Confcommercio.

Shernon Holding applicherà inoltre la programmazione trimestrale del lavoro domenicale su base volontaria "fino ad un massimo di 22 domeniche lavorate all'anno". I dipendenti di Mercatone Uno non trasferiti saranno collocati in cassa integrazione a zero ore fino al 13 gennaio 2019, "data entro la quale avra' efficacia la cessione". Proseguirà il prossimo 5 luglio il confronto con la direzione di Cosmo SpA, società attiva in Italia ed all'estero con negozi a marchio Globo, che acquisirà 13 negozi Mercatone Uno modificando radicalmente il core business aziendale.